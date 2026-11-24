Pinterest扩展了家长控制工具，并新增了让家长决定青少年将看到多少由人工智能生成内容的功能。TechCrunch报道。这一新选项补充了可用于管理通知和视频自动播放的设置。

对推荐内容的控制

据该媒体报道，Pinterest成为首批大型社交平台之一，不仅让家长控制单独的AI功能，还让他们控制用户体验中AI生成材料的数量，包括信息流和推荐内容。

其他平台大多限制未成年人使用特定的AI工具。例如，Snap增加了一项家长设置，不允许其AI聊天机器人回复青少年。Meta此前在全球范围内暂停了青少年访问现有AI角色的权限，同时根据家长反馈重新设计该产品。

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其他新设置

在WhatsApp中，家长已经可以调整青少年访问Meta AI的程度，包括使用AI创建内容或获取问题的答案。与此同时，社交网络中用于控制推荐信息流内AI生成内容的工具总体上仍然不多。

Pinterest于2025年推出了限制经AI修改内容的设置，但即使启用该选项，此类材料仍会出现在用户的信息流中。其他新增功能包括关闭视频自动播放、调整推送通知、浏览器通知、应用内通知和电子邮件通知的数量，以及更新后的家长控制页面，可在其中设置个性化广告参数。

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