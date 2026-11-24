Платформа Pinterest расширила инструменты родительского контроля и добавила возможность определять, сколько контента, сгенерированного искусственным интеллектом, будут видеть подростки. Об этом сообщает TechCrunch. Новая опция дополняет настройки, позволяющие управлять уведомлениями и автоматическим воспроизведением видео.

Контроль над рекомендациями

По данным издания, Pinterest стала одной из первых крупных социальных платформ, предоставивших родителям контроль не только над отдельными функциями ИИ, но и над объемом сгенерированных ИИ материалов в пользовательском опыте, в том числе в лентах и рекомендациях.

Другие платформы преимущественно ограничивали доступ несовершеннолетних к конкретным инструментам на базе ИИ. Например, Snap добавила родительскую настройку, которая не позволяет ее ИИ-чатботу отвечать подросткам. Meta ранее глобально приостановила доступ подростков к существующим ИИ-персонажам, перерабатывая продукт с учетом отзывов родителей.

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Другие новые настройки

В WhatsApp родители уже могут корректировать уровень доступа подростков к Meta AI, в частности использование ИИ для создания контента или получения ответов на вопросы. В то же время инструментов для контроля наполнения рекомендационных лент в социальных сетях, сгенерированного ИИ, в целом немного.

Pinterest внедрила настройку для ограничения контента, измененного ИИ, в 2025 году, однако такие материалы все равно попадали в ленты пользователей даже при включенной опции. Среди других нововведений — возможность отключить автозапуск видео, настроить объем push-, браузерных, внутренних и email-уведомлений, а также обновленная страница родительского контроля, где можно настраивать параметры персонализированной рекламы.

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