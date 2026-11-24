Platforma Pinterest rozszerzyła narzędzia kontroli rodzicielskiej i dodała możliwość określania, ile treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję będą widzieć nastolatki. Informuje o tym TechCrunch. Nowa opcja uzupełnia ustawienia umożliwiające zarządzanie powiadomieniami i automatycznym odtwarzaniem filmów.

Kontrola nad rekomendacjami

Według publikacji Pinterest stał się jedną z pierwszych dużych platform społecznościowych, które zapewniły rodzicom kontrolę nie tylko nad poszczególnymi funkcjami AI, lecz także nad ilością materiałów wygenerowanych przez AI w doświadczeniu użytkownika, w tym w kanałach i rekomendacjach.

Inne platformy przeważnie ograniczały dostęp nieletnich do konkretnych narzędzi opartych na AI. Na przykład Snap dodał ustawienie rodzicielskie, które nie pozwala jego chatbotowi AI odpowiadać nastolatkom. Meta wcześniej globalnie zawiesiła nastolatkom dostęp do istniejących postaci AI, przebudowując produkt z uwzględnieniem opinii rodziców.

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Inne nowe ustawienia

W WhatsApp rodzice mogą już dostosowywać poziom dostępu nastolatków do Meta AI, w tym korzystanie z AI do tworzenia treści lub uzyskiwania odpowiedzi na pytania. Jednocześnie narzędzi do kontrolowania treści wygenerowanych przez AI w kanałach rekomendacji w mediach społecznościowych jest ogólnie niewiele.

Pinterest wprowadził ustawienie ograniczające treści zmodyfikowane przez AI w 2025 roku, jednak takie materiały nadal trafiały do kanałów użytkowników nawet przy włączonej opcji. Wśród innych nowości są możliwość wyłączenia automatycznego odtwarzania filmów, dostosowanie liczby powiadomień push, przeglądarkowych, wewnętrznych i e-mailowych, a także zaktualizowana strona kontroli rodzicielskiej, na której można konfigurować ustawienia spersonalizowanych reklam.

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