美国预测平台 Kalshi 的估值已达到400亿美元，在18个月内从20亿美元增长至400亿美元。正如《财富》报道，该公司表示，其在美国事件合约市场的交易量占比超过70%，并已超过主要竞争对手 Polymarket。

Kalshi 为用户提供关于选举结果、体育比赛、加密货币价格变化、文化及其他未来事件的合约。收益或损失取决于所选预测是否实现。在美国，此类工具由商品期货交易委员会监管。

选举合约

Kalshi 联合创始人兼首席运营官卢安娜·洛佩斯·拉拉坚持要求公司对监管机构的决定提出质疑。该监管机构于2023年否决了在2024年总统选举前推出选举市场的计划。2024年9月，Kalshi 赢得诉讼，并获得提供选举合约的权利。

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据该刊物报道，2026年，Kalshi 交易员就竞选结果签订了价值超过25亿美元的合约。选举后，该平台表示，其市场正确预测了98%的已公布结果，但未能预测民主党人吉娜·希诺霍萨在得克萨斯州州长选举中获胜。

围绕体育的法律纠纷

与此同时，Kalshi 在至少23个州面临法律诉求。一些已将赌博合法化的州试图将该平台作为赌博服务进行监管，而禁止赌博的州则指控该公司在法律框架之外运营。《财富》写道，Kalshi 的创始人在犹他州各自面临14项刑事指控。

该公司坚持认为，联邦对其作为商品合约市场的业务监管优先于各州的赌博法律。体育合约占 Kalshi 交易的最大份额：在选举日，其交易量是中期选举合约交易量的23倍。Kalshi 还表示，其非体育业务的年度收入已超过10亿美元。

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