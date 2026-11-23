Американская платформа прогнозов Kalshi достигла оценки в $40 млрд, увеличив ее с $2 млрд за 18 месяцев. Как сообщает Fortune, компания заявляет, что имеет более 70% торгового объема на американском рынке контрактов на события и обогнала основного конкурента Polymarket.

Kalshi предлагает пользователям контракты на результаты выборов, спортивных матчей, изменения цен на криптовалюты, культурные и другие будущие события. Выплата или убыток зависят от того, сбудется ли выбранный прогноз. В США такие инструменты регулирует Комиссия по торговле товарными фьючерсами.

Избирательные контракты

Соосновательница и операционный директор Kalshi Луана Лопес Лара настояла на том, чтобы компания обжаловала решение регулятора, который в 2023 году отклонил план запуска избирательных рынков перед президентскими выборами 2024 года. В сентябре 2024 года Kalshi выиграла дело и получила право предлагать избирательные контракты.

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По данным издания, в 2026 году трейдеры Kalshi заключили контракты на сумму более $2,5 млрд относительно результатов гонок. После выборов платформа заявила, что ее рынки правильно предсказали 98% объявленных результатов, хотя не спрогнозировали победу демократки Джины Хинохосы на выборах губернатора Техаса.

Судебные споры из-за спорта

В то же время Kalshi сталкивается с юридическими претензиями как минимум в 23 штатах. Часть штатов с легализованными азартными играми стремится регулировать платформу как игорный сервис, а штаты, где азартные игры запрещены, обвиняют компанию в работе вне рамок законодательства. Fortune пишет, что основателям Kalshi предъявили по 14 уголовных обвинений в штате Юта.

Компания настаивает, что федеральное регулирование ее деятельности как рынка товарных контрактов имеет приоритет над законодательством штатов об азартных играх. Наибольшую долю операций на Kalshi составляют спортивные контракты: в день выборов объем торгов ими превысил объем торгов контрактами на промежуточные выборы в 23 раза. Kalshi также заявляет, что ее годовой доход от направлений, не связанных со спортом, превысил $1 млрд.

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