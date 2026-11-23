Американська платформа прогнозів Kalshi досягла оцінки у $40 млрд, збільшивши її з $2 млрд за 18 місяців. Як повідомляє Fortune, компанія заявляє, що має понад 70% торгового обсягу на американському ринку контрактів на події та випередила основного конкурента Polymarket.

Kalshi пропонує користувачам контракти на результати виборів, спортивних матчів, зміни цін на криптовалюти, культурні та інші майбутні події. Виплата або збиток залежать від того, чи справдився обраний прогноз. У США такі інструменти регулює Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Виборчі контракти

Співзасновниця та операційна директорка Kalshi Луана Лопес Лара наполягла, щоб компанія оскаржила рішення регулятора, який у 2023 році відхилив план запуску виборчих ринків перед президентськими виборами 2024 року. У вересні 2024 року Kalshi виграла справу та отримала право пропонувати виборчі контракти.

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За даними видання, у 2026 році трейдери Kalshi уклали контракти на понад $2,5 млрд щодо результатів перегонів. Після виборів платформа заявила, що її ринки правильно передбачили 98% оголошених результатів, хоча не спрогнозували перемогу демократки Джини Хінохоси на виборах губернатора Техасу.

Судові суперечки через спорт

Водночас Kalshi стикається з юридичними претензіями щонайменше у 23 штатах. Частина штатів із легалізованими азартними іграми прагне регулювати платформу як гральний сервіс, а штати, де азартні ігри заборонені, звинувачують компанію в роботі поза межами законодавства. Fortune пише, що засновникам Kalshi висунули по 14 кримінальних обвинувачень у штаті Юта.

Компанія наполягає, що федеральне регулювання її діяльності як ринку товарних контрактів має перевагу над законодавством штатів про азартні ігри. Найбільшу частку операцій на Kalshi становлять спортивні контракти: у день виборів обсяг торгів ними перевищив обсяг торгів контрактами на проміжні вибори у 23 рази. Kalshi також заявляє, що її річний дохід від напрямів, не пов’язаних зі спортом, перевищив $1 млрд.

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