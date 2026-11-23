Amerykańska platforma prognostyczna Kalshi osiągnęła wycenę 40 mld dolarów, zwiększając ją z 2 mld dolarów w ciągu 18 miesięcy. Jak podaje Fortune, firma twierdzi, że ma ponad 70% wolumenu obrotu na amerykańskim rynku kontraktów na wydarzenia i wyprzedziła głównego konkurenta, Polymarket.

Kalshi oferuje użytkownikom kontrakty dotyczące wyników wyborów, meczów sportowych, zmian cen kryptowalut, wydarzeń kulturalnych i innych przyszłych wydarzeń. Wypłata lub strata zależy od tego, czy wybrana prognoza się sprawdzi. W USA takie instrumenty reguluje Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary.

Kontrakty wyborcze

Współzałożycielka i dyrektorka operacyjna Kalshi, Luana Lopes Lara, nalegała, aby firma zaskarżyła decyzję regulatora, który w 2023 roku odrzucił plan uruchomienia rynków wyborczych przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku. We wrześniu 2024 roku Kalshi wygrała sprawę i uzyskała prawo do oferowania kontraktów wyborczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według publikacji w 2026 roku traderzy Kalshi zawarli kontrakty o wartości ponad 2,5 mld dolarów dotyczące wyników wyścigów. Po wyborach platforma oświadczyła, że jej rynki prawidłowo przewidziały 98% ogłoszonych wyników, choć nie przewidziały zwycięstwa Demokratki Giny Hinojosy w wyborach gubernatora Teksasu.

Spory sądowe dotyczące sportu

Jednocześnie Kalshi mierzy się z roszczeniami prawnymi w co najmniej 23 stanach. Część stanów, w których hazard jest zalegalizowany, dąży do regulowania platformy jako usługi hazardowej, a stany, w których hazard jest zakazany, oskarżają firmę o działalność poza ramami prawa. Fortune pisze, że założycielom Kalshi postawiono po 14 zarzutów karnych w stanie Utah.

Firma podkreśla, że federalne regulacje jej działalności jako rynku kontraktów towarowych mają pierwszeństwo przed stanowymi przepisami dotyczącymi hazardu. Największą część operacji na Kalshi stanowią kontrakty sportowe: w dniu wyborów wolumen obrotu nimi 23 razy przewyższył wolumen obrotu kontraktami na wybory śródokresowe. Kalshi twierdzi również, że jej roczne przychody z segmentów niezwiązanych ze sportem przekroczyły 1 mld dolarów.

Czytaj nas na