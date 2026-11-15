以色列警方讯问“犹太力量”党总干事——《耶路撒冷邮报》

以色列警方就约旦河西岸米茨佩耶里霍定居点发生的与执法人员冲突事件，讯问了“犹太力量”党总干事伊蒂埃尔·内曼。据《耶路撒冷邮报》报道，他涉嫌以威胁方式敲诈勒索、袭击警察、妨碍警察履职以及妨碍司法公正。

Lahav 433正在调查此案

以色列警方表示，国家调查部门Lahav 433正在讯问一名涉嫌参与在米茨佩耶里霍袭击警察的嫌疑人。据该媒体报道，执法人员在事件中受伤，一名警察随身摄像机拍摄的视频已被列入该案证据。

该调查涉及同一事件。约一个月前，“犹太力量”议会党团主席伊茨哈克·克罗伊泽曾就此事接受讯问。据以色列媒体报道，一群人与警察对峙并阻拦了一辆巡逻车，这可能帮助另一宗袭击事件中的嫌疑人逃脱。

冲突的情况

据Ynet报道，警察当时正在追捕一名逃往当地定居者纪念活动现场的嫌疑人。据《国土报》报道，克罗伊泽和内曼是阻拦巡逻车的人之一。据这些报道，克罗伊泽要求警察停止追捕，并交出从嫌疑人汽车中扣押的手机。

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据媒体报道，目击者称警察为纳粹，随后冲突升级为肢体对抗。一名警察鼻骨骨折，另一名警察手臂骨折，巡逻车则被刀具损坏。

以色列国家安全部长、“犹太力量”领导人伊塔马尔·本-格维尔抵达现场。Ynet和《国土报》援引一名警察的话报道称，他支持集会参与者，并指责警方过度使用武力。本-格维尔否认了这一说法，称自己是前往纪念活动，并一直待在一旁。

“犹太力量”称，传唤内曼接受讯问是总检察长实施的“政治迫害”。该党还表示，克罗伊泽肋骨骨折后离开纪念活动，并且超过一周无法向警方内部调查部门提出投诉。

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