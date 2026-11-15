Izraelska policja przesłuchała Itiela Neemana, dyrektora generalnego partii Otzma Jehudit, w sprawie starcia z funkcjonariuszami w osiedlu Micpe Jerycho na Zachodnim Brzegu. Jest on podejrzany o wymuszenie z użyciem gróźb, napaść na policjanta, utrudnianie mu wykonywania czynności oraz utrudnianie wymiaru sprawiedliwości, informuje Jerusalem Post.

Sprawę bada Lahav 433

Izraelska policja oświadczyła, że jednostka krajowych śledztw Lahav 433 przesłuchuje podejrzanego zamieszanego w napaść na policjanta w Micpe Jerycho. Według gazety podczas incydentu funkcjonariusze odnieśli obrażenia, a nagranie z kamery nasobnej jednego z policjantów dołączono do dowodów w sprawie.

Śledztwo dotyczy tego samego zdarzenia, w związku z którym około miesiąc temu przesłuchano Jicchaka Krojzera, przewodniczącego frakcji parlamentarnej Otzma Jehudit. Według doniesień izraelskich mediów tłum przeciwstawił się policjantom i zablokował radiowóz, co prawdopodobnie pomogło podejrzanemu w innej napaści uciec.

Okoliczności starcia

Jak informował Ynet, policjanci ścigali podejrzanego, który uciekł na miejsce wydarzenia upamiętniającego organizowanego przez lokalnych osadników. Według Haaretz wśród osób, które zablokowały radiowóz, byli Krojzer i Neeman. Krojzer, według tych doniesień, żądał od policjantów zaprzestania pościgu i przekazania telefonów komórkowych skonfiskowanych z samochodu podejrzanego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Świadkowie, według mediów, nazywali policjantów nazistami, po czym starcie przerodziło się w fizyczną konfrontację. Jeden policjant doznał złamania nosa, drugi złamał rękę, a radiowóz został uszkodzony nożem.

Na miejsce przybył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela i lider Otzma Jehudit Itamar Ben-Gwir. Ynet i Haaretz, powołując się na policjanta, informowały, że poparł on uczestników zgromadzenia i oskarżył policję o nadmierne użycie siły. Ben-Gwir temu zaprzeczył, oświadczając, że przyszedł na uroczystość upamiętniającą i trzymał się z boku.

Otzma Jehudit nazwała wezwanie Neemana na przesłuchanie „politycznym prześladowaniem” ze strony prokuratora generalnego. Partia oświadczyła również, że Krojzer opuścił wydarzenie upamiętniające ze złamanym żebrem i przez ponad tydzień nie mógł złożyć skargi do jednostki wewnętrznych dochodzeń policji.

Czytaj nas na