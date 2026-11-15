Полиция Израиля допросила генерального директора партии «Оцма Йехудит» Итиэля Неемана по делу о столкновении с правоохранителями в поселении Мицпе-Иерихо на Западном берегу Иордана. Его подозревают в вымогательстве с угрозами, нападении на полицейского, воспрепятствовании его действиям и воспрепятствовании правосудию, сообщает Jerusalem Post.

Дело расследует Lahav 433

Полиция Израиля заявила, что подразделение национальных расследований Lahav 433 допрашивает подозреваемого, причастного к нападению на полицейского в Мицпе-Иерихо. По данным издания, во время инцидента пострадали правоохранители, а видео с нагрудной камеры одного из полицейских приобщили к доказательствам по делу.

Расследование касается того же события, в рамках которого примерно месяц назад допросили главу парламентской фракции «Оцма Йехудит» Ицхака Кройзера. По сообщениям израильских СМИ, толпа противостояла полицейским и заблокировала патрульный автомобиль, что, вероятно, помогло подозреваемому в другом нападении скрыться.

Обстоятельства столкновения

Как сообщал Ynet, полицейские преследовали подозреваемого, который скрылся к месту мемориального мероприятия местных поселенцев. По данным Haaretz, среди людей, заблокировавших патрульный автомобиль, были Кройзер и Нееман. Кройзер, согласно этим сообщениям, требовал от полицейских прекратить преследование и передать мобильные телефоны, изъятые из автомобиля подозреваемого.

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Очевидцы, по данным СМИ, называли полицейских нацистами, после чего столкновение переросло в физическое противостояние. Один полицейский получил перелом носа, другой сломал руку, а патрульный автомобиль повредили ножом.

Министр национальной безопасности Израиля и лидер «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир прибыл на место происшествия. Ynet и Haaretz со ссылкой на полицейского сообщали, что он поддержал участников собрания и обвинил полицию в чрезмерном применении силы. Бен-Гвир это отрицал, заявив, что пришел на мемориал и оставался в стороне.

В «Оцма Йехудит» назвали вызов Неемана на допрос «политическим преследованием» со стороны генерального прокурора. Партия также заявила, что Кройзер покинул мемориальное мероприятие со сломанным ребром и более недели не мог подать жалобу в подразделение внутренних расследований полиции.

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