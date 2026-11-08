巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫将国家青年商业和农业计划下个人贷款的最高额度从750万巴基斯坦卢比提高至2500万巴基斯坦卢比。贷款将提供便利的还款安排，《快报论坛报》报道。

计划资金

该决定是在由谢赫巴兹·谢里夫主持的一次会议上作出的，会议讨论了向青年发放贷款以及两项计划的实施。2026—2027财政年度为这些用途拨款2920亿巴基斯坦卢比。预计约有26.67万名年轻人能够获得这一金额的贷款。

总理还下令将30%的贷款预留给女性，以支持她们的经济独立和参与创业。申请人的最低年龄将从21岁降至18岁，使年轻人能够更早创办自己的企业或从事农业活动。

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对申请人的支持

谢赫巴兹·谢里夫指示中小企业发展局SMEDA向计划参与者提供创业咨询、技术支持及其他帮助。当局还必须开展全国性的信息宣传活动，介绍可获得的机会。

根据会议上公布的数据，自2023年1月以来，共有581341名年轻人获得贷款，发放资金总额为3139亿巴基斯坦卢比。受益人数是此前十年数字的十倍。

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