В Пакистане премьер-министр Шехбаз Шариф повысил максимальный размер индивидуальных кредитов по государственным программам молодежного бизнеса и сельского хозяйства с 7,5 млн до 25 млн пакистанских рупий. Кредиты должны предоставляться с удобным графиком выплат, сообщает The Express Tribune.

Финансирование программ

Решение приняли на заседании под председательством Шехбаза Шарифа, посвященном выдаче кредитов молодежи и реализации двух программ. На 2026–2027 финансовый год на эти цели предусмотрели 292 млрд пакистанских рупий. По оценке, кредиты на такую сумму смогут получить около 266 700 молодых людей.

Премьер-министр также распорядился зарезервировать 30% кредитов для женщин, чтобы поддержать их экономическую самостоятельность и участие в предпринимательстве. Минимальный возраст заявителей снизят с 21 до 18 лет, чтобы молодежь могла раньше начать собственное дело или заниматься аграрной деятельностью.

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Поддержка заявителей

Шехбаз Шариф поручил Управлению развития малых и средних предприятий SMEDA предоставлять участникам программ консультации по созданию бизнеса, техническую поддержку и другую помощь. Власти также должны провести общенациональную информационную кампанию о доступных возможностях.

Согласно данным, озвученным на заседании, с января 2023 года кредиты получили 581 341 молодой человек, а общая сумма выданных средств составила 313,9 млрд пакистанских рупий. Число получателей в десять раз превысило показатель предыдущих десяти лет.

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