W Pakistanie premier Shehbaz Sharif podniósł maksymalną kwotę indywidualnych pożyczek w ramach państwowych programów biznesowych i rolniczych dla młodzieży z 7,5 mln do 25 mln rupii pakistańskich. Kredyty mają być udzielane z dogodnym harmonogramem spłat, informuje The Express Tribune.

Finansowanie programów

Decyzję podjęto na posiedzeniu pod przewodnictwem Shehbaza Sharifa, poświęconym udzielaniu pożyczek młodzieży i realizacji dwóch programów. Na te cele przewidziano 292 mld rupii pakistańskich w roku finansowym 2026–2027. Szacuje się, że pożyczki na taką kwotę będzie mogło otrzymać około 266 700 młodych osób.

Premier polecił również zarezerwować 30% pożyczek dla kobiet, aby wspierać ich niezależność ekonomiczną i udział w przedsiębiorczości. Minimalny wiek wnioskodawców zostanie obniżony z 21 do 18 lat, aby młodzi ludzie mogli wcześniej rozpocząć własną działalność lub zajmować się działalnością rolniczą.

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Wsparcie dla wnioskodawców

Shehbaz Sharif polecił Urzędowi Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw SMEDA zapewniać uczestnikom programów doradztwo dotyczące zakładania firm, wsparcie techniczne i inną pomoc. Władze mają także przeprowadzić ogólnokrajową kampanię informacyjną o dostępnych możliwościach.

Według danych przedstawionych na posiedzeniu od stycznia 2023 roku pożyczki otrzymało 581 341 młodych osób, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 313,9 mld rupii pakistańskich. Liczba odbiorców była dziesięciokrotnie wyższa niż w poprzednich dziesięciu latach.

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