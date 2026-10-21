法国总统埃马纽埃尔·马克龙与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼在卡塔尔多哈的卢赛尔宫讨论了加强两国经济、投资和防务合作的可能性。

战略伙伴关系

据阿纳多卢通讯社报道，双方审议了双边关系以及扩大安全、防务和其他关键领域合作的途径。双方还讨论了地区事态发展。

在正式会谈前，两位领导人举行了单独会晤，讨论双边关系和地区局势。卡塔尔埃米尔欢迎马克龙到访，并表示希望在各个领域开展更紧密的合作。法国总统则确认，法国有意扩大与卡塔尔的伙伴关系。

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海湾国家之行

马克龙从巴林抵达多哈，这是其波斯湾国家之行的一部分，行程还包括科威特和阿拉伯联合酋长国。爱丽舍宫表示，10月19日至21日的访问旨在加强与该地区国家的战略和经济伙伴关系，并支持恢复地区稳定及霍尔木兹海峡航行自由的努力。

地区紧张局势

会谈是在地区紧张局势的背景下举行的。据该通讯社称，在美国和以色列于2月28日对伊朗发动战争后，德黑兰以对该地区发动导弹和无人机袭击作为回应，并实际上关闭了霍尔木兹海峡。随后，华盛顿对伊朗港口实施了海上封锁。

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