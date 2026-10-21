Prezydent Francji Emmanuel Macron i emir Kataru szejk Tamim bin Hamad Al Thani omówili w pałacu Lusail w Dausze w Katarze możliwości wzmocnienia współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i obronnej między obu krajami.

Partnerstwo strategiczne

Jak podaje Anadolu Agency, strony omówiły relacje dwustronne oraz sposoby rozszerzenia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności i innych kluczowych sektorach. Dyskutowały również o wydarzeniach regionalnych.

Przed oficjalnymi rozmowami przywódcy odbyli osobne spotkanie poświęcone relacjom dwustronnym i sytuacji w regionie. Emir Kataru powitał wizytę Macrona i wyraził nadzieję na ściślejszą współpracę w różnych dziedzinach. Prezydent Francji z kolei potwierdził zamiar Francji rozszerzenia partnerstwa z Katarem.

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Tournee po krajach Zatoki

Macron przybył do Dauhy z Bahrajnu w ramach tournee po krajach Zatoki Perskiej, które objęło również Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pałac Elizejski oświadczył, że podróż w dniach 19–21 października miała wzmocnić strategiczne i gospodarcze partnerstwa z krajami regionu, a także wesprzeć wysiłki na rzecz przywrócenia stabilności regionalnej i swobody żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Napięcia regionalne

Rozmowy odbyły się w warunkach napięć w regionie. Według agencji, po wojnie, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły przeciwko Iranowi 28 lutego, Teheran odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi w regionie oraz faktycznie zamknął Cieśninę Ormuz. Później Waszyngton wprowadził morską blokadę irańskich portów.

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