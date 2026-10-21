Президент Франции Эммануэль Макрон и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили во дворце Лусаил в Дохе, Катар, возможности укрепления экономического, инвестиционного и оборонного сотрудничества между двумя странами.

Стратегическое партнерство

Как сообщает Anadolu Agency, стороны рассмотрели двусторонние отношения и пути расширения взаимодействия в сфере безопасности, обороны и других ключевых секторах. Они также обсудили региональные события.

Перед официальными переговорами лидеры провели отдельную встречу, посвященную двусторонним отношениям и ситуации в регионе. Эмир Катара приветствовал визит Макрона и выразил надежду на более тесное сотрудничество в различных сферах. Французский президент, в свою очередь, подтвердил намерение Франции расширять партнерство с Катаром.

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Турне по странам Залива

Макрон прибыл в Доху из Бахрейна в рамках турне по странам Персидского залива, которое также охватило Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. В Елисейском дворце заявляли, что поездка 19–21 октября должна была укрепить стратегическое и экономическое партнерство со странами региона, а также поддержать усилия по восстановлению региональной стабильности и свободы судоходства через Ормузский пролив.

Региональная напряженность

Переговоры состоялись на фоне напряженности в регионе. По данным агентства, после войны, которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля, Тегеран ответил ракетными и дроновыми ударами по региону и фактически закрыл Ормузский пролив. Позднее Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов.

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