渣打银行第三季度利润增长46%——《财富》

英国跨国银行渣打银行第三季度净利润同比增长46%，至15亿美元。该行营业收入增长13%，至58亿美元；税前利润增长27%，达到22.5亿美元，《财富》报道称。

手续费收入增长

收费型业务板块对季度业绩作出了重要贡献。提供财富管理服务的Wealth Solutions部门收入增长26%，至11亿美元。Global Markets收入增长20%，超过10亿美元。

该行还上调了2026年预测，预计有形股本回报率约为14%。渣打银行在54个市场开展业务，在亚洲、非洲和中东均拥有重要业务布局。

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押注跨境业务

该行首席执行官比尔·温特斯表示，地缘政治碎片化正在为渣打银行创造新机遇。他表示，企业正将部分生产从中国转移至东南亚国家，并需要在这些市场建立新的银行关系和融资机制。

温特斯将向低碳经济转型、亚洲、中东和非洲财富增长、银行基础设施变化、地缘政治碎片化以及货币数字化列为未来十年的关键趋势。在香港，渣打银行本月推出了代币化存款，并测试了一项流动性机制，以支持蚂蚁国际对代币化货币市场基金的投资。

与此同时，全球经济的分裂可能因贸易限制、政治不稳定以及该行开展业务所在国家不同的监管要求，而使跨境业务更加复杂。

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