Чистая прибыль британского международного банка Standard Chartered в третьем квартале выросла на 46% в годовом выражении — до 1,5 млрд долларов. Операционный доход банка увеличился на 13% — до 5,8 млрд долларов, а прибыль до налогообложения выросла на 27% и составила 2,25 млрд долларов, сообщает Fortune.

Комиссионные доходы выросли

Весомый вклад в квартальные результаты обеспечили комиссионные направления бизнеса. Доходы подразделения Wealth Solutions, предоставляющего услуги по управлению капиталом, повысились на 26% — до 1,1 млрд долларов. Доход Global Markets вырос на 20% и превысил 1 млрд долларов.

Банк также повысил прогноз на 2026 год и ожидает рентабельность материального капитала на уровне около 14%. Standard Chartered работает на 54 рынках, в частности имеет значительное присутствие в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

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Ставка на трансграничный бизнес

Генеральный директор банка Билл Винтерс заявил, что геополитическая фрагментация создает для Standard Chartered новые возможности. По его словам, компании переносят часть производства из Китая в страны Юго-Восточной Азии и нуждаются в новых банковских отношениях и механизмах финансирования на этих рынках.

Винтерс назвал среди ключевых тенденций следующего десятилетия переход к низкоуглеродной экономике, рост благосостояния в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, изменения банковской инфраструктуры, геополитическую фрагментацию и цифровизацию денег. В Гонконге Standard Chartered в этом месяце запустил токенизированные депозиты и протестировал механизм ликвидности для поддержки инвестиций Ant International в токенизированные фонды денежного рынка.

В то же время разделение глобальной экономики может усложнять трансграничные операции из-за торговых ограничений, политической нестабильности и различных регуляторных требований в странах присутствия банка.

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