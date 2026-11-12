Zysk netto brytyjskiego międzynarodowego banku Standard Chartered w trzecim kwartale wzrósł o 46% rok do roku, do 1,5 mld dolarów. Dochód operacyjny banku zwiększył się o 13%, do 5,8 mld dolarów, a zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 27% i wyniósł 2,25 mld dolarów, podaje Fortune.

Wzrosły dochody z opłat i prowizji

Istotny wkład w wyniki kwartalne wniosły segmenty działalności oparte na opłatach i prowizjach. Przychody działu Wealth Solutions, świadczącego usługi zarządzania majątkiem, wzrosły o 26%, do 1,1 mld dolarów. Dochód Global Markets zwiększył się o 20% i przekroczył 1 mld dolarów.

Bank podniósł również prognozę na 2026 rok i oczekuje zwrotu z kapitału rzeczowego na poziomie około 14%. Standard Chartered działa na 54 rynkach, w tym ma znaczącą obecność w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

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Stawka na biznes transgraniczny

Dyrektor generalny banku Bill Winters oświadczył, że fragmentacja geopolityczna stwarza dla Standard Chartered nowe możliwości. Według niego firmy przenoszą część produkcji z Chin do krajów Azji Południowo-Wschodniej i potrzebują na tych rynkach nowych relacji bankowych oraz mechanizmów finansowania.

Winters wymienił przejście do gospodarki niskoemisyjnej, wzrost zamożności w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, zmiany w infrastrukturze bankowej, fragmentację geopolityczną oraz cyfryzację pieniądza jako jedne z kluczowych trendów następnej dekady. W Hongkongu Standard Chartered w tym miesiącu uruchomił tokenizowane depozyty i przetestował mechanizm płynności wspierający inwestycje Ant International w tokenizowane fundusze rynku pieniężnego.

Jednocześnie podział globalnej gospodarki może utrudniać operacje transgraniczne z powodu ograniczeń handlowych, niestabilności politycznej i różnych wymogów regulacyjnych w krajach, w których bank prowadzi działalność.

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