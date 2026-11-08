在澳大利亚北领地的格鲁特艾兰特岛，广播主持人珀西·毕晓普呼吁扩大Radio Angurugu的覆盖范围，因为六个偏远社区在气旋及其他危险情况下无法接收紧急广播信息。据澳大利亚广播公司新闻报道。

3月，毕晓普连续直播了32小时，播报热带气旋纳雷尔在该岛附近的移动情况。气旋刮倒了树木，但未造成严重的长期损失。气旋过后，包括北领地政府首脑莉娅·菲诺基亚罗在内的政界人士肯定了他的工作。

六个社区不在信号覆盖范围内

毕晓普强调，这一事件不应只聚焦于他在气旋期间的直播，因为格鲁特艾兰特岛上六个脆弱社区仍无法接收广播信号。他表示，居民应能够获得有关风暴、火灾及其他紧急情况的信息，并向外界通报危险。

Radio Angurugu以英语和阿尼迪利亚夸语在102.9 FM频率播出。目前，信号主要覆盖两个最大的社区——安古鲁古和温巴昆巴——但无法到达岛上交通不便的地区。

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获得支持但尚未决定资金问题

16岁的岛民米希娅·威尔弗雷德表示，缺乏广播信号会给偏远地区的人们带来风险，因为在风暴期间，移动通信和互联网可能不稳定。

阿尼迪利亚夸土地委员会首席执行官库帕·特奥支持扩大广播，并表示有必要确保与格鲁特群岛所有土地传统所有者保持联系。Radio Angurugu是一个独立组织，但其大部分资金通过阿尼迪利亚夸土地委员会获得。

与此同时，目前尚不清楚该委员会是否会为Groote Broadcasting请求的升级项目提供资金，还是必须向北领地政府申请额外资金。该地区政府表示，将按适当程序审议任何正式请求。

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