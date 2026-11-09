在韩国，总统李在明的施政支持率上周降至35.9%。与前一次调查相比，该指标下降了1个百分点。

调查结果

据Korea Herald报道，Realmeter于周一至周五期间对2528名成年受访者进行了调查。60.6%的受访者对总统的施政给予负面评价，比一周前高出0.5个百分点。另有3.4%的受访者未能确定答案。

这项有关总统施政的调查在95%置信水平下的误差范围为1.9个百分点。

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政治对立与市场

Realmeter评估认为，执政党与主要反对党之间的尖锐对立，以及金融市场的不稳定，可能影响了支持率下降。这涉及一项法案，该法案规定由特别检察官参与调查针对总统及其他人士的据称捏造的指控。

国民议会于周五在执政的民主党支持下通过了该法案。该民调机构还将支持率下滑与KOSPI指数跌破5000点及金融领域的其他波动联系起来。

民主党的支持率为36.5%，主要反对党国民力量党的支持率为39.7%。与前一次调查相比，这两个指标分别下降了1.8和0.5个百分点。有关政党的调查于周四和周五在1006名成年人中进行；其误差范围为3.1个百分点。两项调查均由Asia Business Daily委托进行。

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