W Korei Południowej wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Lee Jae-myunga spadł w ubiegłym tygodniu do 35,9%. W porównaniu z poprzednim badaniem wynik obniżył się o 1 punkt procentowy.

Wyniki badania

Według Korea Herald, badanie Realmeter przeprowadzono od poniedziałku do piątku wśród 2528 dorosłych respondentów. Negatywnie działalność prezydenta oceniło 60,6% ankietowanych, o 0,5 punktu procentowego więcej niż tydzień wcześniej. Kolejne 3,4% respondentów nie miało wyrobionego zdania.

Margines błędu badania dotyczącego działalności prezydenta wyniósł 1,9 punktu procentowego przy 95-procentowym poziomie ufności.

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Konfrontacja polityczna i rynek

Według oceny Realmeter na spadek poparcia mogły wpłynąć ostre starcie między partią rządzącą a główną partią opozycyjną, a także niestabilność na rynku finansowym. Chodzi o projekt ustawy przewidujący śledztwo z udziałem specjalnego prokuratora w sprawie rzekomo sfabrykowanych zarzutów wobec prezydenta i innych osób.

Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ten projekt ustawy w piątek przy poparciu rządzącej Partii Demokratycznej. Pracownia badawcza powiązała także spadek poparcia ze spadkiem indeksu KOSPI poniżej 5000 punktów oraz inną zmiennością w sektorze finansowym.

Poparcie dla Partii Demokratycznej wyniosło 36,5%, a dla głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludu — 39,7%. W porównaniu z poprzednim badaniem wskaźniki spadły odpowiednio o 1,8 i 0,5 punktu procentowego. Badanie dotyczące partii przeprowadzono wśród 1006 dorosłych w czwartek i piątek; jego margines błędu wyniósł 3,1 punktu procentowego. Oba badania zostały zlecone przez Asia Business Daily.

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