Рейтинг президента Лі Чже Мьона впав до 35,9% — Korea Herald

У Південній Кореї рейтинг схвалення роботи президента Лі Чже Мьона минулого тижня знизився до 35,9%. Порівняно з попереднім опитуванням показник зменшився на 1 відсотковий пункт.

Результати опитування

За даними Korea Herald, дослідження Realmeter проводили серед 2528 повнолітніх респондентів із понеділка до п’ятниці. Негативно діяльність президента оцінили 60,6% опитаних — на 0,5 відсоткового пункту більше, ніж тижнем раніше. Ще 3,4% респондентів не визначилися з відповіддю.

Похибка опитування щодо діяльності президента становила 1,9 відсоткового пункту за 95-відсоткового рівня довіри.

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Політичне протистояння і ринок

За оцінкою Realmeter, на зниження рейтингу могли вплинути гостре протистояння між правлячою та головною опозиційною партіями, а також нестабільність на фінансовому ринку. Йдеться про законопроєкт, який передбачає розслідування за участі спеціального прокурора щодо ймовірно сфабрикованих обвинувачень проти президента та інших осіб.

Національна асамблея ухвалила цей законопроєкт у п’ятницю за підтримки правлячої Демократичної партії. Соціологічна служба також пов’язала падіння рейтингу зі зниженням індексу KOSPI нижче 5000 пунктів та іншою волатильністю у фінансовому секторі.

Підтримка Демократичної партії становила 36,5%, а головної опозиційної Партії народної сили — 39,7%. Від попереднього опитування показники знизилися на 1,8 та 0,5 відсоткового пункту відповідно. Опитування щодо партій проводили серед 1006 дорослих у четвер і п’ятницю; його похибка становила 3,1 відсоткового пункту. Обидва дослідження замовила Asia Business Daily.

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