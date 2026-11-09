В Южной Корее рейтинг одобрения работы президента Ли Чжэ Мёна на прошлой неделе снизился до 35,9%. По сравнению с предыдущим опросом показатель уменьшился на 1 процентный пункт.

Результаты опроса

По данным Korea Herald, исследование Realmeter проводилось среди 2528 совершеннолетних респондентов с понедельника по пятницу. Негативно деятельность президента оценили 60,6% опрошенных — на 0,5 процентного пункта больше, чем неделей ранее. Еще 3,4% респондентов не определились с ответом.

Погрешность опроса относительно деятельности президента составила 1,9 процентного пункта при 95-процентном уровне доверия.

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Политическое противостояние и рынок

По оценке Realmeter, на снижение рейтинга могли повлиять острое противостояние между правящей и главной оппозиционной партиями, а также нестабильность на финансовом рынке. Речь идет о законопроекте, предусматривающем расследование с участием специального прокурора по поводу предположительно сфабрикованных обвинений против президента и других лиц.

Национальная ассамблея приняла этот законопроект в пятницу при поддержке правящей Демократической партии. Социологическая служба также связала падение рейтинга со снижением индекса KOSPI ниже 5000 пунктов и другой волатильностью в финансовом секторе.

Поддержка Демократической партии составила 36,5%, а главной оппозиционной Партии народной силы — 39,7%. По сравнению с предыдущим опросом показатели снизились на 1,8 и 0,5 процентного пункта соответственно. Опрос относительно партий проводился среди 1006 взрослых в четверг и пятницу; его погрешность составила 3,1 процентного пункта. Оба исследования заказало Asia Business Daily.

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