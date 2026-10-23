在韩国，总统李在明的施政支持率升至40%，这是自9月初以来首次达到这一水平。正如《韩国先驱报》报道，对国家元首施政表现的正面评价一周内上升了1个百分点。

调查结果

Gallup Korea于周二至周四对1001名18岁及以上受访者进行了调查。对总统工作持负面评价的受访者比例下降了2个百分点，至50%。

9月第一周，李在明的支持率也为40%。此后，在9月底和10月初连续两次调查中，该支持率降至创纪录低点37%。

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评价原因与政党支持率

在对李在明施政表现持正面评价的受访者中，21%将外交列为原因，14%提到经济问题和生活水平，另有7%提到沟通。受访者列出的主要不赞成原因包括房地产政策，以及经济问题和安全问题。

执政的共同民主党支持率上升1个百分点至37%，这是继10月初创纪录低点35%后连续第二周上升。主要反对党国民力量党的支持率也上升1个百分点，至28%。

该调查在95%置信水平下的误差范围为正负3.1个百分点。34%的受访者支持弹劾最高法院院长曹熙大，39%表示反对。一些议员呼吁弹劾他，原因是他拒绝应总统行政部门的要求提名一名新的最高法院候选人，以及有关其可能不当使用公务资金的说法。

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