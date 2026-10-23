Рейтинг президента Південної Кореї Лі Чже Мьона зріс до 40% — Korea Herald

У Південній Кореї рейтинг схвалення роботи президента Лі Чже Мьона зріс до 40% — уперше від початку вересня. Як повідомляє Korea Herald, позитивна оцінка діяльності глави держави за тиждень підвищилася на 1 відсотковий пункт.

Результати опитування

Опитування Gallup Korea проводили з вівторка до четверга серед 1001 респондента віком від 18 років. Частка тих, хто негативно оцінює роботу президента, знизилася на 2 відсоткові пункти — до 50%.

У перший тиждень вересня рейтинг Лі також становив 40%. Після цього він знизився до рекордно низьких 37% у двох послідовних опитуваннях наприкінці вересня та на початку жовтня.

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Причини оцінок і підтримка партій

Серед респондентів, які позитивно оцінюють діяльність Лі Чже Мьона, 21% назвали причиною дипломатію, 14% — економічні питання та рівень життя, ще 7% — комунікацію. Серед основних причин несхвалення називали політику у сфері нерухомості, а також економічні питання й безпеку.

Підтримка керівної Демократичної партії зросла на 1 відсотковий пункт — до 37%, що стало другим тижневим зростанням поспіль після рекордно низьких 35% на початку жовтня. Рейтинг головної опозиційної Партії народної влади також підвищився на 1 відсотковий пункт — до 28%.

Похибка опитування становила плюс-мінус 3,1 відсоткового пункту за 95-відсоткового рівня довіри. Імпічмент голови Верховного суду Чо Хі Де підтримали 34% опитаних, тоді як 39% висловилися проти. Деякі законодавці закликали до його імпічменту через відмову запропонувати нового кандидата до найвищого суду на прохання президентської адміністрації, а також через твердження про можливе неналежне використання службових коштів.

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