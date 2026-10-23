W Korei Południowej wskaźnik aprobaty dla pracy prezydenta Lee Jae-myunga wzrósł do 40% — po raz pierwszy od początku września. Jak podaje Korea Herald, pozytywna ocena działalności głowy państwa wzrosła w ciągu tygodnia o 1 punkt procentowy.

Wyniki sondażu

Sondaż Gallup Korea przeprowadzono od wtorku do czwartku wśród 1001 respondentów w wieku od 18 lat. Odsetek osób negatywnie oceniających pracę prezydenta spadł o 2 punkty procentowe, do 50%.

W pierwszym tygodniu września rating Lee również wynosił 40%. Następnie spadł do rekordowo niskiego poziomu 37% w dwóch kolejnych sondażach pod koniec września i na początku października.

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Przyczyny ocen i poparcie dla partii

Wśród respondentów pozytywnie oceniających działalność Lee Jae-myunga 21% wskazało dyplomację jako powód, 14% — kwestie gospodarcze i poziom życia, a kolejne 7% — komunikację. Wśród głównych powodów braku aprobaty wymieniano politykę w zakresie nieruchomości, a także kwestie gospodarcze i bezpieczeństwo.

Poparcie dla rządzącej Partii Demokratycznej wzrosło o 1 punkt procentowy, do 37%, co było drugim tygodniowym wzrostem z rzędu po rekordowo niskim poziomie 35% na początku października. Rating głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludowej również wzrósł o 1 punkt procentowy, do 28%.

Margines błędu sondażu wyniósł plus minus 3,1 punktu procentowego przy 95-procentowym poziomie ufności. Impeachment przewodniczącego Sądu Najwyższego Cho Hee-de poparło 34% ankietowanych, podczas gdy 39% było przeciw. Niektórzy ustawodawcy wezwali do jego impeachmentu z powodu odmowy zaproponowania nowego kandydata do najwyższego sądu na prośbę administracji prezydenckiej, a także zarzutów dotyczących możliwego niewłaściwego wykorzystania środków służbowych.

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