В Южной Корее рейтинг одобрения работы президента Ли Чжэ Мёна вырос до 40% — впервые с начала сентября. Как сообщает Korea Herald, положительная оценка деятельности главы государства за неделю повысилась на 1 процентный пункт.

Результаты опроса

Опрос Gallup Korea проводился со вторника по четверг среди 1001 респондента в возрасте от 18 лет. Доля тех, кто негативно оценивает работу президента, снизилась на 2 процентных пункта — до 50%.

В первую неделю сентября рейтинг Ли также составлял 40%. После этого он снизился до рекордно низких 37% в двух последовательных опросах в конце сентября и начале октября.

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Причины оценок и поддержка партий

Среди респондентов, положительно оценивающих деятельность Ли Чжэ Мёна, 21% назвали причиной дипломатию, 14% — экономические вопросы и уровень жизни, еще 7% — коммуникацию. Среди основных причин неодобрения назывались политика в сфере недвижимости, а также экономические вопросы и безопасность.

Поддержка правящей Демократической партии выросла на 1 процентный пункт — до 37%, что стало вторым недельным ростом подряд после рекордно низких 35% в начале октября. Рейтинг главной оппозиционной Партии народной власти также повысился на 1 процентный пункт — до 28%.

Погрешность опроса составила плюс-минус 3,1 процентного пункта при 95-процентном уровне доверия. Импичмент председателя Верховного суда Чо Хи Де поддержали 34% опрошенных, тогда как 39% высказались против. Некоторые законодатели призвали к его импичменту из-за отказа предложить нового кандидата в высший суд по просьбе президентской администрации, а также из-за утверждений о возможном ненадлежащем использовании служебных средств.

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