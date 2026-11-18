在美国，配送服务DoorDash已同意以现金和股票形式、总计170亿美元收购配送服务Instacart。据《财富》报道，DoorDash对Instacart的报价为每股65美元，比有关可能收购的消息出现前的收盘价高出26%。

Instacart董事会一致批准了这项交易，但该交易仍须获得公司股东和监管机构的批准，其中包括加拿大和以色列的监管机构。路透社援引匿名消息人士报道称，美国司法部可能审查这项合并交易。美国联邦贸易委员会未对可能的审查发表评论。两家公司预计将在2027年底或2028年上半年完成交易。

董事会成员交叉任职

Sequoia Capital的合伙人同时出现在两家公司的董事会中，引发了对这项交易的关注。该投资公司的合伙人Alfred Lin是DoorDash董事会成员，另一位Sequoia合伙人Ravi Gupta则是Instacart的首席独立董事。Instacart在年度报告中明确将DoorDash列为竞争对手，而DoorDash在2021年至2025年间使用Instacart来比较高管薪酬。

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斯坦福法学院教授Mark Lemley认为，这类关联可能会削弱竞争，因为董事对彼此竞争的公司负有信义义务。他认为，这种情况还可能为竞争对手合并创造激励。

反垄断背景

DoorDash于2020年开始拓展杂货和零售商品配送，而Instacart则与Uber Eats合作配送餐厅餐食。2025年，Instacart的收入为37亿美元，DoorDash的收入为137亿美元。

《财富》还指出，彭博社曾报道称，美国司法部正在调查风险投资公司Andreessen Horowitz的一项类似安排：该公司的代表进入了Databricks和Fivetran的董事会。《哥伦比亚法律评论》的一项研究发现，共有4632起案例涉及同一投资基金的员工进入相互竞争公司的董事会。

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