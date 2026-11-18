美国海军任命海军少将帕特里克·芬尼领导位于印第安纳州海军武器站克兰基地的新项目管理办公室。他将负责推进将Conventional Prompt Strike高超音速系统和携带核弹头的海基巡航导弹SLCM-N整合至水面舰艇和潜艇，Breaking Defense报道。

印第安纳州的新办公室

芬尼成为该新办公室的首任负责人。他将向负责Portfolio Acquisition Executive Strategic Systems Programs的海军中将道格拉斯·威廉姆斯汇报。共和党参议员吉姆·班克斯在参议院军事委员会的一次听证会上表示，这名海军将领于10月到任。美国海军未正式宣布这一任命。

班克斯于5月首次宣布，将在印第安纳州设立一个由海军预备役一星将领担任的职位。克兰基地设有用于高超音速系统研究、开发、测试和评估的设施。

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为舰艇和潜艇配备装备

美国海军正在改装朱姆沃尔特级驱逐舰，为其安装Conventional Prompt Strike导弹的垂直发射系统。该系统还计划部署在部分弗吉尼亚级潜艇上。

美国海军正与美国陆军联合开发其高超音速导弹；美国陆军则在Long-Range Hypersonic Weapon计划框架内研制陆基版本，该计划被称为Dark Eagle。根据美国政府问责局7月的一份报告，这两个军种寻求为高超音速研发投入超过500亿美元。

SLCM-N计划于2025年正式启动。该导弹计划部署在弗吉尼亚级潜艇和拟议中的特朗普级战列舰上。其总采购成本估计为150亿至200亿美元，美国海军预计在2034年前实现初始作战能力。与此同时，项目官员称这一时间表颇具挑战性。

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