ВМС США назначили контр-адмирала Патрика Финни руководителем нового офиса управления программами на базе Naval Weapons Station Crane в Индиане. Он будет отвечать за продвижение интеграции гиперзвуковой системы Conventional Prompt Strike и ядерной крылатой ракеты морского базирования SLCM-N на надводные корабли и подводные лодки, сообщает Breaking Defense.

Новый офис в штате Индиана

Финни стал первым руководителем нового офиса. Он будет подчиняться вице-адмиралу Дугласу Уильямсу, который возглавляет Portfolio Acquisition Executive Strategic Systems Programs. Сенатор-республиканец Джим Бэнкс заявил во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам, что адмирал прибыл на должность в октябре. Формально ВМС об этом назначении не объявляли.

Впервые Бэнкс сообщил о создании в Индиане должности для однозвездного адмирала резерва ВМС в мае. На базе Crane действует объект для исследований, разработки, испытаний и оценки гиперзвуковых систем.

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Оснащение кораблей и подводных лодок

ВМС США переоборудуют эсминцы типа Zumwalt, устанавливая вертикальную пусковую систему для ракет Conventional Prompt Strike. Эту систему также планируют разместить на части подводных лодок типа Virginia.

Гиперзвуковую ракету ВМС разрабатывают совместно с Армией США, которая создает наземный вариант в рамках программы Long-Range Hypersonic Weapon, известной как Dark Eagle. Согласно июльскому отчету Управления правительственной отчетности США, оба вида вооруженных сил стремятся направить на гиперзвуковые разработки более 50 млрд долларов.

Программа SLCM-N была официально запущена в 2025 году. Ракету планируют развернуть на подводных лодках типа Virginia и предложенном линкоре типа Trump. Ее общую стоимость приобретения оценивают в 15–20 млрд долларов, а первоначальной оперативной готовности ВМС рассчитывают достичь к 2034 году. В то же время должностные лица программы назвали этот график агрессивным.

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