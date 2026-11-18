Marynarka Wojenna USA wyznaczyła kontradmirała Patricka Finneya na szefa nowego biura zarządzania programami w bazie Naval Weapons Station Crane w Indianie. Będzie on odpowiadać za postępy w integracji systemu hipersonicznego Conventional Prompt Strike oraz nuklearnego manewrującego pocisku morskiego SLCM-N na okrętach nawodnych i podwodnych, informuje Breaking Defense.

Nowe biuro w Indianie

Finney został pierwszym szefem nowego biura. Będzie podlegać wiceadmirałowi Douglasowi Williamsowi, który stoi na czele Portfolio Acquisition Executive Strategic Systems Programs. Republikański senator Jim Banks powiedział podczas przesłuchania w Senackiej Komisji ds. Sił Zbrojnych, że admirał objął stanowisko w październiku. Marynarka Wojenna formalnie nie ogłosiła tej nominacji.

Banki po raz pierwszy poinformował w maju o utworzeniu w Indianie stanowiska dla jednogwiazdkowego admirała Rezerwy Marynarki Wojennej. W bazie Crane działa obiekt przeznaczony do badań, rozwoju, testowania i oceny systemów hipersonicznych.

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Wyposażanie okrętów i okrętów podwodnych

Marynarka Wojenna USA modernizuje niszczyciele typu Zumwalt, instalując pionowy system startowy dla pocisków Conventional Prompt Strike. System ten planuje się również umieścić na części okrętów podwodnych typu Virginia.

Marynarka Wojenna rozwija swój pocisk hipersoniczny wspólnie z Armią USA, która tworzy wariant lądowy w ramach programu Long-Range Hypersonic Weapon, znanego jako Dark Eagle. Według lipcowego raportu amerykańskiego Government Accountability Office oba rodzaje sił zbrojnych zamierzają przeznaczyć na rozwój broni hipersonicznej ponad 50 mld dolarów.

Program SLCM-N oficjalnie rozpoczęto w 2025 roku. Pocisk ma zostać rozmieszczony na okrętach podwodnych typu Virginia oraz proponowanym pancerniku typu Trump. Jego całkowity koszt zakupu szacowany jest na 15–20 mld dolarów, a Marynarka Wojenna liczy na osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej do 2034 roku. Jednocześnie przedstawiciele programu określili ten harmonogram jako ambitny.

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