W USA serwis dostaw DoorDash uzgodnił przejęcie serwisu dostaw Instacart za 17 mld dolarów w gotówce i akcjach. Jak podaje Fortune, DoorDash zaoferował 65 dolarów za akcję Instacart — o 26% więcej niż cena zamknięcia przed pojawieniem się informacji o możliwym przejęciu.

Rada dyrektorów Instacart jednogłośnie zatwierdziła transakcję, jednak musi ona jeszcze zostać zaakceptowana przez akcjonariuszy spółki i regulatorów, w tym w Kanadzie i Izraelu. Reuters, powołując się na anonimowe źródła, poinformował, że Departament Sprawiedliwości USA może przeanalizować fuzję. Federalna Komisja Handlu nie skomentowała możliwego postępowania. Spółki oczekują sfinalizowania transakcji pod koniec 2027 roku lub w pierwszej połowie 2028 roku.

Powiązania w radach dyrektorów

Uwagę do transakcji przyciąga obecność partnerów Sequoia Capital w radach dyrektorów obu spółek. Partner firmy inwestycyjnej Alfred Lin zasiada w radzie DoorDash, a inny partner Sequoia, Ravi Gupta, jest głównym niezależnym dyrektorem Instacart. Instacart wprost wskazuje DoorDash jako konkurenta w raporcie rocznym, podczas gdy DoorDash wykorzystywał Instacart do porównywania wynagrodzeń kadry kierowniczej w latach 2021–2025.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Profesor Stanford Law School Mark Lemley uważa, że takie powiązania mogą osłabiać konkurencję, ponieważ dyrektorzy mają obowiązki powiernicze wobec spółek, które konkurują ze sobą. Jego zdaniem taka sytuacja może również tworzyć zachęty do łączenia się konkurentów.

Kontekst antymonopolowy

DoorDash zaczął rozwijać dostawy artykułów spożywczych i towarów detalicznych w 2020 roku, podczas gdy Instacart współpracuje z Uber Eats przy dostawach dań z restauracji. W 2025 roku Instacart uzyskał 3,7 mld dolarów przychodów, a DoorDash — 13,7 mld dolarów.

Fortune zaznacza również, że Bloomberg informował o dochodzeniu Departamentu Sprawiedliwości USA w sprawie podobnego układu w firmie venture capital Andreessen Horowitz: jej przedstawiciele zasiadają w radach Databricks i Fivetran. Badanie Columbia Law Review wykazało 4632 przypadki, w których pracownicy jednego funduszu inwestycyjnego zasiadali w radach konkurujących spółek.

Czytaj nas na