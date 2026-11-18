Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie zaprezentuje wystawę Taylor Swift: The Eras Collection, poświęconą 12 albumom i okresom twórczości piosenkarki Taylor Swift. Ekspozycja będzie czynna od 10 kwietnia do 15 sierpnia i będzie dostępna wyłącznie w tym muzeum.

Jak informuje Rolling Stone, na wystawie znajdzie się ponad 50 kostiumów, szkiców, instrumentów muzycznych i innych pamiątek związanych z występami, teledyskami i trasami Swift.

Kostiumy z różnych okresów twórczości

Wśród eksponatów znajdą się czerwona suknia Alberta Ferretti stworzona na okresy folklore i evermore, zdobione cekinami body Zuhair Murad z okresu Midnights z 2022 roku, a także kurtka z frędzlami, którą piosenkarka miała na sobie podczas finałowego wykonania utworu Karma w ramach Eras Tour.

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Instrumenty z koncertów i programów telewizyjnych

Zwiedzający zobaczą także banjo Deering, na którym Swift grała podczas trasy Speak Now World Tour w 2010 roku, zieloną gitarę akustyczną Gibson J-180 z Reputation Stadium Tour z 2017 roku oraz filmu koncertowego o tej trasie. Do ekspozycji zostanie również włączony fortepian koncertowy, przy którym piosenkarka wykonała Lover podczas gali American Music Awards w 2019 roku.

Dyrektorka programów publicznych muzeum Kristen Hoskins oświadczyła, że będzie to pierwsza w historii Museum of Fine Arts wystawa poświęcona muzyczce. Bilety w cenie 40 dolarów trafią do sprzedaży 13 grudnia — w dniu 37. urodzin Swift.

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