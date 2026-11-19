Prezydent USA Donald Trump planuje w czwartek odbyć w Chinach osobne spotkanie z prezydentem Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimirem Putinem. Rozmowy mają odbyć się oddzielnie od planowanego trójstronnego spotkania Trumpa, Putina i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga, podaje The Hill, powołując się na przedstawiciela Białego Domu.

Spotkanie po szczycie na Alasce

Będzie to pierwsze spotkanie Trumpa i Putina od oficjalnego szczytu na Alasce w sierpniu. Szczyt ten miał sprzyjać negocjacjom w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Obecnie nie wiadomo, czy dwustronne rozmowy prezydentów USA i Rosji odbędą się przed czy po planowanym spotkaniu z Xi Jinpingiem. Trump wcześniej oświadczył, że rozmowy będą dotyczyć rozbrojenia nuklearnego, wojny w Iranie, gospodarki, handlu oraz rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie urzędnicy Białego Domu powiedzieli w ubiegłym tygodniu dziennikarzom, że kwestia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie nie była planowana do poruszenia.

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Oświadczenia o zakończeniu wojny

Przed wyjazdem do Azji Trump powiedział dziennikarzom, że jego zdaniem Putin nieco ustępuje w wojnie i chciałby jej zakończenia. We wtorek na Filipinach prezydent USA oświadczył, że jego zdaniem porozumienie w sprawie zakończenia wojny jest bliskie.

Jednocześnie The New York Times poinformował w środę, że zachodni urzędnicy wywiadu nie uważają, by Putin był gotowy na poważne negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Rosja i Ukraina ponownie zintensyfikowały ataki przed zimą. Według Associated Press rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że rzekomo zestrzeliło 1336 ukraińskich dronów, podczas gdy rosyjskie wojska nadal uderzały w cywilne obszary Ukrainy.

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