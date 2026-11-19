Президент США Дональд Трамп планирует в четверг провести отдельную встречу в Китае с президентом Российской Федерации — государства-агрессора — Владимиром Путиным. Переговоры должны пройти отдельно от запланированной трехсторонней встречи Трампа, Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

Встреча после саммита на Аляске

Это будет первая встреча Трампа и Путина после официального саммита на Аляске в августе. Тот саммит должен был способствовать переговорам о завершении российской войны против Украины.

Пока неизвестно, состоятся ли двусторонние переговоры президентов США и РФ до или после запланированной встречи с Си Цзиньпином. Трамп ранее заявлял, что на переговорах будут обсуждаться ядерное разоружение, война в Иране, экономика, торговля и война России против Украины. В то же время чиновники Белого дома на прошлой неделе говорили журналистам, что тему российской войны против Украины не планировали поднимать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о завершении войны

Перед отъездом в Азию Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, Путин несколько отступает в войне и хотел бы ее завершения. Во вторник на Филиппинах президент США заявил, что, на его взгляд, соглашение о завершении войны близко.

В то же время The New York Times сообщила в среду, что западные представители разведки не считают Путина готовым к серьезным переговорам о завершении войны. Россия и Украина вновь активизировали атаки в преддверии зимы. По данным Associated Press, Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитых 1336 украинских беспилотниках, в то время как российские войска продолжали наносить удары по гражданским районам Украины.

Читай нас в