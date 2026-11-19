美国总统唐纳德·特朗普计划于周四在中国与俄罗斯联邦总统——侵略国领导人——弗拉基米尔·普京举行单独会晤。《国会山报》报道称，援引一名白宫官员的消息，此次会谈将与原定的特朗普、普京和中国国家主席习近平三方会晤分开举行。

阿拉斯加峰会后的会晤

这将是特朗普和普京自8月在阿拉斯加举行正式峰会以来的首次会晤。那次峰会原本旨在推动就结束俄罗斯对乌克兰的战争进行谈判。

目前尚不清楚美俄两国总统的双边会谈将在与习近平的计划会晤之前还是之后举行。特朗普此前表示，会谈将涉及核裁军、伊朗战争、经济、贸易以及俄罗斯对乌克兰的战争。与此同时，白宫官员上周对记者表示，并未计划提出俄罗斯对乌克兰的战争这一议题。

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关于结束战争的表态

在启程前往亚洲之前，特朗普告诉记者，他认为普京在战争中有所退让，并希望战争结束。周二在菲律宾，这位美国总统表示，在他看来，结束战争的协议已经接近达成。

与此同时，《纽约时报》周三报道称，西方情报官员并不认为普京已准备好就结束战争进行严肃谈判。俄罗斯和乌克兰在冬季来临前再次加大了攻击力度。据美联社报道，俄罗斯国防部声称击落了1336架乌克兰无人机，而俄军仍在继续袭击乌克兰的平民地区。

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