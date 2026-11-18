Музей изящных искусств в Бостоне представит выставку Taylor Swift: The Eras Collection, посвященную 12 альбомам и творческим периодам певицы Тейлор Свифт. Экспозиция будет работать с 10 апреля по 15 августа и будет доступна только в этом музее.

Как сообщает Rolling Stone, выставка будет включать более 50 костюмов, эскизов, музыкальных инструментов и других памятных предметов, связанных с выступлениями, клипами и турами Свифт.

Костюмы из разных творческих периодов

Среди экспонатов будут красное платье Alberta Ferretti, созданное для периодов folklore и evermore, украшенное пайетками боди Zuhair Murad из периода Midnights 2022 года, а также куртка с бахромой, которую певица носила во время финального исполнения песни Karma в рамках Eras Tour.

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Инструменты с концертов и телешоу

Посетители также увидят банджо Deering, на котором Свифт играла во время тура Speak Now World Tour в 2010 году, зеленую акустическую гитару Gibson J-180 из Reputation Stadium Tour 2017 года и концертного фильма об этом туре. В экспозицию также включат рояль, за которым певица исполнила Lover на церемонии American Music Awards в 2019 году.

Директор публичных программ музея Кристен Хоскинс заявила, что это будет первая в истории Museum of Fine Arts выставка, посвященная музыкантке. Билеты стоимостью 40 долларов поступят в продажу 13 декабря — в день 37-летия Свифт.

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