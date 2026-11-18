波士顿美术博物馆将推出“Taylor Swift: The Eras Collection”展览， посвящ于歌手泰勒·斯威夫特的12张专辑及其创作时期。展览将于4月10日至8月15日举行，且仅在该博物馆展出。

据《滚石》报道，展览将包括50多套服装、草图、乐器及其他与斯威夫特的演出、音乐视频和巡演有关的纪念品。

不同创作时期的服装

展品包括为 folklore 和 evermore 时期打造的红色 Alberta Ferretti 连衣裙、2022年 Midnights 时期的 Zuhair Murad 亮片连体衣，以及歌手在 Eras Tour 中最后演唱歌曲 Karma 时所穿的流苏夹克。

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来自演唱会和电视节目的乐器

参观者还将看到斯威夫特在2010年 Speak Now World Tour 巡演期间演奏过的 Deering 班卓琴、来自2017年 Reputation Stadium Tour 巡演及该巡演音乐会电影的绿色 Gibson J-180 原声吉他。展览还将展出一架三角钢琴，歌手曾在2019年 American Music Awards 颁奖典礼上用它演唱 Lover。

博物馆公共项目总监克里斯滕·霍斯金斯表示，这将是 Museum of Fine Arts 历史上首次举办 посвящ于一位女音乐人的展览。票价为40美元的门票将于12月13日——斯威夫特37岁生日当天——开售。

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