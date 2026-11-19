美国联邦法官坦娅·丘特坎将一项临时禁令延长两周，该禁令禁止建设特朗普总统政府拟在阿灵顿国家公墓附近修建的凯旋门。此前于11月5日发布的禁令原定于周四失效。

法院审议要求延长禁令的申请

据《耶路撒冷邮报》报道，延长限制措施将给予法官更多时间审议原告提出的动议，原告包括弗吉尼亚州和哥伦比亚特区。其寻求对该项目实施长期法院禁令。

白宫未立即就法院的新裁决发表评论。致力于保护历史古迹的团体及其他原告正在质疑特朗普在华盛顿的多项建设倡议。他们称，这些项目绕过了联邦审查程序，未经国会批准，并可能损害公共空间。

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波托马克河附近的凯旋门项目

这座计划中的凯旋门高250英尺，约76米，拟建于阿灵顿国家公墓与林肯纪念堂之间的波托马克河附近。已公布的效果图显示，一尊60英尺高的金色有翼女性雕像手持火焰，两侧有金鹰。

特朗普政府称，国会在100多年前批准修建跨波托马克河大桥时，也批准了建设这座凯旋门，而该项目本身旨在纪念退伍军人。肯尼迪家族的九名成员也试图阻止建设，称该建筑将遮挡景观，并在其亲属的墓地上投下阴影。

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