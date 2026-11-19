Федеральный судья США Таня Чуткан продлила на две недели временный запрет на строительство триумфальной арки, которую администрация президента Дональда Трампа предлагает возвести возле Арлингтонского национального кладбища. Предыдущий запрет, выданный 5 ноября, должен был утратить силу в четверг.

Суд рассматривает требование о более длительном запрете

Как сообщает Jerusalem Post, продление ограничения даст судье больше времени для рассмотрения ходатайства истцов, среди которых Вирджиния и округ Колумбия. Они добиваются долгосрочного судебного запрета на реализацию проекта.

Белый дом не предоставил немедленного комментария по поводу нового решения суда. Группы, занимающиеся сохранением исторических памятников, и другие истцы оспаривают несколько строительных инициатив Трампа в Вашингтоне. Они утверждают, что эти проекты обходят федеральные процедуры проверки, не имеют разрешения Конгресса и могут нанести ущерб общественным пространствам.

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Проект арки у Потомака

Запланированная арка высотой 250 футов, или примерно 76 метров, должна была бы располагаться у реки Потомак между Арлингтонским национальным кладбищем и мемориалом Линкольна. На опубликованной визуализации изображена 60-футовая золотая крылатая женская фигура, держащая пламя, и золотые орлы по бокам.

Администрация Трампа утверждает, что Конгресс одобрил сооружение арки более 100 лет назад вместе со строительством моста через Потомак, а сам проект призван почтить ветеранов. Девять представителей семьи Кеннеди также пытаются остановить строительство, заявляя, что сооружение перекроет вид и будет отбрасывать тень на могилы их родственников.

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