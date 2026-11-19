Суд США продлил запрет на строительство арки президента Трампа — Jerusalem Post
Федеральный судья США Таня Чуткан продлила на две недели временный запрет на строительство триумфальной арки, которую администрация президента Дональда Трампа предлагает возвести возле Арлингтонского национального кладбища. Предыдущий запрет, выданный 5 ноября, должен был утратить силу в четверг.
Суд рассматривает требование о более длительном запрете
Как сообщает Jerusalem Post, продление ограничения даст судье больше времени для рассмотрения ходатайства истцов, среди которых Вирджиния и округ Колумбия. Они добиваются долгосрочного судебного запрета на реализацию проекта.
Белый дом не предоставил немедленного комментария по поводу нового решения суда. Группы, занимающиеся сохранением исторических памятников, и другие истцы оспаривают несколько строительных инициатив Трампа в Вашингтоне. Они утверждают, что эти проекты обходят федеральные процедуры проверки, не имеют разрешения Конгресса и могут нанести ущерб общественным пространствам.
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Проект арки у Потомака
Запланированная арка высотой 250 футов, или примерно 76 метров, должна была бы располагаться у реки Потомак между Арлингтонским национальным кладбищем и мемориалом Линкольна. На опубликованной визуализации изображена 60-футовая золотая крылатая женская фигура, держащая пламя, и золотые орлы по бокам.
Администрация Трампа утверждает, что Конгресс одобрил сооружение арки более 100 лет назад вместе со строительством моста через Потомак, а сам проект призван почтить ветеранов. Девять представителей семьи Кеннеди также пытаются остановить строительство, заявляя, что сооружение перекроет вид и будет отбрасывать тень на могилы их родственников.