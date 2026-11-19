Федеральна суддя США Таня Чуткан продовжила на два тижні тимчасову заборону на будівництво тріумфальної арки, яку адміністрація президента Дональда Трампа пропонує звести поблизу Арлінгтонського національного кладовища. Попередня заборона, видана 5 листопада, мала втратити чинність у четвер.

Суд розглядає вимогу про тривалішу заборону

Як повідомляє Jerusalem Post, продовження обмеження дасть судді більше часу для розгляду клопотання позивачів, серед яких Вірджинія та округ Колумбія. Вони домагаються довгострокової судової заборони на реалізацію проєкту.

Білий дім не надав негайного коментаря щодо нового рішення суду. Групи, які опікуються збереженням історичних пам’яток, та інші позивачі оскаржують кілька будівельних ініціатив Трампа у Вашингтоні. Вони стверджують, що ці проєкти обходять федеральні процедури перевірки, не мають дозволу Конгресу та можуть зашкодити громадським просторам.

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Проєкт арки біля Потомаку

Запланована арка заввишки 250 футів, або приблизно 76 метрів, мала б розташовуватися біля річки Потомак між Арлінгтонським національним кладовищем і меморіалом Лінкольна. На оприлюдненій візуалізації зображено 60-футову золоту крилату жіночу фігуру, що тримає полум’я, та золотих орлів по боках.

Адміністрація Трампа стверджує, що Конгрес схвалив спорудження арки понад 100 років тому разом із будівництвом мосту через Потомак, а сам проєкт має вшанувати ветеранів. Дев’ятеро представників родини Кеннеді також намагаються зупинити будівництво, заявляючи, що споруда перекриє краєвид і відкидатиме тінь на могили їхніх родичів.

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