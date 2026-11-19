Federalna sędzia USA Tanya Chutkan przedłużyła o dwa tygodnie tymczasowy zakaz budowy łuku triumfalnego, który administracja prezydenta Donalda Trumpa proponuje wznieść w pobliżu Narodowego Cmentarza w Arlington. Poprzedni zakaz, wydany 5 listopada, miał wygasnąć w czwartek.

Sąd rozpatruje wniosek o dłuższy zakaz

Jak informuje Jerusalem Post, przedłużenie ograniczenia da sędzi więcej czasu na rozpatrzenie wniosku powodów, wśród których są Wirginia i Dystrykt Kolumbii. Domagają się oni długoterminowego sądowego zakazu realizacji projektu.

Biały Dom nie skomentował natychmiast nowej decyzji sądu. Grupy zajmujące się ochroną zabytków historycznych oraz inni powodowie kwestionują kilka inicjatyw budowlanych Trumpa w Waszyngtonie. Twierdzą, że projekty te omijają federalne procedury kontrolne, nie mają zgody Kongresu i mogą zaszkodzić przestrzeniom publicznym.

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Projekt łuku nad Potomakiem

Planowany łuk o wysokości 250 stóp, czyli około 76 metrów, miałby znajdować się w pobliżu rzeki Potomak, między Narodowym Cmentarzem w Arlington a Pomnikiem Lincolna. Opublikowana wizualizacja przedstawia 60-stopową złotą skrzydlatą postać kobiecą trzymającą płomień oraz złote orły po bokach.

Administracja Trumpa twierdzi, że Kongres zatwierdził budowę łuku ponad 100 lat temu wraz z budową mostu przez Potomak, a sam projekt ma uhonorować weteranów. Dziewięcioro członków rodziny Kennedych również stara się zatrzymać budowę, twierdząc, że konstrukcja zasłoni widok i będzie rzucać cień na groby ich krewnych.

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