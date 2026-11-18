В США сервис доставки DoorDash договорился приобрести сервис доставки Instacart за $17 млрд наличными и акциями. Как сообщает Fortune, DoorDash предложил $65 за акцию Instacart — на 26% выше цены закрытия торгов до появления сообщений о возможном поглощении.

Совет директоров Instacart единогласно одобрил сделку, однако ее еще должны утвердить акционеры компании и регуляторы, в том числе в Канаде и Израиле. Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Министерство юстиции США может рассмотреть слияние. Федеральная торговая комиссия не прокомментировала возможное рассмотрение. Компании ожидают закрытия сделки в конце 2027 года или в первой половине 2028 года.

Пересечение в советах директоров

Внимание к сделке привлекает присутствие партнеров Sequoia Capital в советах директоров обеих компаний. Партнер инвестиционной компании Альфред Лин входит в совет DoorDash, а другой партнер Sequoia Рави Гупта является главным независимым директором Instacart. Instacart прямо называет DoorDash конкурентом в годовом отчете, тогда как DoorDash использовал Instacart для сравнения вознаграждения руководителей в 2021–2025 годах.

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Профессор Стэнфордской школы права Марк Лемли считает, что такие связи могут ослаблять конкуренцию, поскольку директора имеют фидуциарные обязанности перед компаниями, которые конкурируют между собой. По его мнению, подобная ситуация также может создавать стимулы к слиянию конкурентов.

Антимонопольный контекст

DoorDash начал развивать доставку продуктов и товаров розничной торговли в 2020 году, тогда как Instacart сотрудничает с Uber Eats в доставке ресторанных блюд. За 2025 год Instacart получил $3,7 млрд дохода, а DoorDash — $13,7 млрд.

Fortune также отмечает, что Bloomberg сообщал о расследовании Министерством юстиции США подобной схемы в венчурной компании Andreessen Horowitz: ее представители входят в советы директоров Databricks и Fivetran. Исследование Columbia Law Review выявило 4632 случая, когда сотрудники одного инвестиционного фонда входили в советы директоров конкурирующих компаний.

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