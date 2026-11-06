七个丹麦家庭在最高法院挑战驱逐决定——半岛电视台

来自丹麦赫尔辛格的七个家庭正在最高法院挑战终止其住房租赁合同的决定。为期两天的听证会于周五开始。这些家庭表示，他们因自己或父母的原籍国而被迫离开家园，半岛电视台报道。

这些租赁合同于2022年根据2018年的一项法律被终止，该法律此前被称为“贫民区法”。该法适用于居民中超过一半被归类为“非西方”的社会住房综合体。丹麦政府表示，该法律旨在促进融合，而人权组织认为此类措施具有歧视性。

这些家庭的律师埃迪·哈瓦贾对法新社表示，此案涉及考虑租户出身的标准是否中立。

哪些人被归类为非西方人士

丹麦统计局将欧盟以外的大多数国家归类为“非西方”，但安道尔、澳大利亚、加拿大、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、新西兰、挪威、圣马力诺、瑞士、美国和梵蒂冈除外。这一类别还包括在丹麦出生的人，如果他们的父母均不是在丹麦出生的丹麦公民。

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当局每年12月1日编制所谓“平行社会”名单。该名单可纳入人口至少1,000人的社会住房区域：非西方移民及其后裔占比超过50%，并且四项标准中至少满足两项，即失业率、犯罪率、教育水平和收入。

对住宅区的影响

连续五年留在名单上的区域将获得转型区域地位。到2030年，这些区域中社会住房的占比必须通过出售、拆除或改造住房降至40%。据租户协会称，到2030年，丹麦约有1.1万人将不得不离开自己的家园。

在赫尔辛格，房东Boliggarden于2020年初宣布重建Nøjsomhed住宅综合体内的96套公寓，随后终止了与租户的合同。其中大多数人具有外国血统。

2025年12月，欧盟法院在涉及其他租户的案件中指出，国籍或出生国本身并不能确定族裔出身。同时，一项按出身涵盖许多群体的形式上中立的标准可能与族裔有关。丹麦法官必须最终确定“非西方”出身的标准是否基于族裔，以及受该标准影响的人是否受到较不利的待遇，包括面临提前终止租赁的更高风险。

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