Siedem rodzin z Helsingøru w Danii zaskarża w Sądzie Najwyższym rozwiązanie umów najmu ich mieszkań. Dwudniowa rozprawa rozpoczęła się w piątek. Rodziny twierdzą, że zostały zmuszone do opuszczenia domów z powodu kraju pochodzenia — własnego lub swoich rodziców, informuje Al Jazeera.

Umowy najmu rozwiązano w 2022 roku zgodnie z ustawą z 2018 roku, znaną wcześniej jako „ustawa o gettach”. Dotyczy ona kompleksów mieszkań socjalnych, w których ponad połowa mieszkańców jest klasyfikowana jako „niezachodnia”. Rząd Danii twierdzi, że celem ustawy jest integracja, podczas gdy grupy praw człowieka uważają takie działania za dyskryminujące.

Prawnik rodzin, Eddie Khawaja, powiedział agencji AFP, że sprawa dotyczy tego, czy kryteria uwzględniające pochodzenie najemców są neutralne.

Kogo klasyfikuje się jako niezachodnich

Duński urząd statystyczny zalicza do „niezachodnich” większość krajów spoza Unii Europejskiej, z wyjątkiem Andory, Australii, Kanady, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Nowej Zelandii, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Watykanu. Kategoria ta obejmuje również osoby urodzone w Danii, jeśli żadne z ich rodziców nie jest obywatelem Danii urodzonym w tym kraju.

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Co roku 1 grudnia władze sporządzają wykaz tak zwanych społeczeństw równoległych. Mogą się na nim znaleźć obszary mieszkań socjalnych liczące co najmniej 1 tys. mieszkańców, gdzie udział niezachodnich imigrantów i ich potomków przekracza 50%, a także spełnione są co najmniej dwa z czterech kryteriów: bezrobocie, przestępczość, poziom wykształcenia i dochody.

Konsekwencje dla osiedli mieszkaniowych

Obszary, które pozostają w wykazie przez pięć lat, otrzymują status obszarów transformacji. Do 2030 roku udział mieszkań socjalnych ma w nich zostać zmniejszony do 40% poprzez sprzedaż, wyburzenia lub przebudowę lokali. Według stowarzyszeń najemców do 2030 roku około 11 tys. osób w Danii będzie musiało opuścić swoje domy.

W Helsingørze wynajmujący Boliggarden na początku 2020 roku ogłosił przebudowę 96 mieszkań w kompleksie mieszkaniowym Nøjsomhed, po czym rozwiązał umowy z najemcami. Większość z nich miała zagraniczne pochodzenie.

W grudniu 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach innych najemców wskazał, że obywatelstwo lub kraj urodzenia same w sobie nie określają pochodzenia etnicznego. Jednocześnie formalnie neutralne kryterium obejmujące wiele grup według pochodzenia może być powiązane z etnicznością. Duńscy sędziowie muszą ostatecznie ustalić, czy kryterium „niezachodniego” pochodzenia opiera się na etniczności oraz czy osoby nim objęte doświadczyły mniej korzystnego traktowania, w tym zwiększonego ryzyka przedterminowego rozwiązania najmu.

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