Семь семей из Хельсингёра в Дании оспаривают в Верховном суде прекращение договоров аренды их жилья. Двухдневное слушание началось в пятницу. Семьи утверждают, что их вынудили покинуть дома из-за страны происхождения — их собственной или их родителей, сообщает Al Jazeera.

Договоры аренды расторгли в 2022 году в соответствии с законом 2018 года, ранее известным как «закон о гетто». Он касается комплексов социального жилья, где более половины жителей классифицируются как «незападные». Правительство Дании заявляет, что целью закона является интеграция, тогда как правозащитные группы считают такие меры дискриминационными.

Адвокат семей Эдди Хаваджа сказал агентству AFP, что дело касается того, являются ли нейтральными критерии, учитывающие происхождение арендаторов.

Кого относят к незападным

Статистическая служба Дании относит к «незападным» большинство стран за пределами Европейского союза, за исключением Андорры, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Новой Зеландии, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии, США и Ватикана. Эта категория также охватывает людей, родившихся в Дании, если ни один из их родителей не является гражданином Дании, родившимся в стране.

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Ежегодно 1 декабря власти составляют перечень так называемых параллельных обществ. В него могут попасть районы социального жилья с населением не менее 1 тысячи человек, где доля незападных иммигрантов и их потомков превышает 50%, а также выполняются как минимум два из четырёх критериев: безработица, преступность, уровень образования и доходы.

Последствия для жилых районов

Районы, которые остаются в перечне пять лет, получают статус территорий трансформации. К 2030 году доля социального жилья в них должна быть сокращена до 40% за счёт продажи, сноса или переоборудования жилья. По данным ассоциаций арендаторов, к 2030 году примерно 11 тысячам человек в Дании придётся покинуть свои дома.

В Хельсингёре арендодатель Boliggarden в начале 2020 года объявил о реконструкции 96 квартир в жилом комплексе Nøjsomhed, после чего прекратил договоры с арендаторами. Большинство из них имели иностранное происхождение.

В декабре 2025 года Суд Европейского союза в делах других арендаторов указал, что гражданство или страна рождения сами по себе не определяют этническое происхождение. В то же время формально нейтральный критерий, охватывающий многие группы по происхождению, может быть связан с этничностью. Датские судьи должны окончательно определить, основывается ли критерий «незападного» происхождения на этничности и подвергались ли охваченные им люди менее благоприятному обращению, включая повышенный риск досрочного прекращения аренды.

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