新加坡金融管理局发行了价值1亿新加坡元的代币化票据，约合7750万美元。此次销售使用批发型中央银行数字货币完成结算，CoinDesk报道。

需求超过发行规模

在11月6日的拍卖中，五家银行提交了投标，其总额超过发行金额的两倍。参与竞标的包括新加坡的星展银行、华侨银行和大华银行，以及汇丰银行和渣打银行的新加坡分行。

这些票据期限为四周，到期日为12月4日。银行可将其用作同一网络参与者之间贷款的抵押品。去年，星展银行、华侨银行和大华银行已使用该网络，以数字新加坡元结算隔夜贷款。

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通过区块链结算

新加坡金融管理局直接在其自有区块链上发行这些票据，无需将代币与单独的所有权登记册进行核对。买方在一个旨在同时执行交易资金和证券两部分的网络中，使用批发型中央银行数字货币支付证券款项。

新加坡金融管理局董事总经理谢啇真表示，计划将Singapore Dollar Test Network转变为SG Digital Ledger结算服务。2027年，监管机构计划邀请更多金融机构参与实际测试，扩大此类工具的发行，并测试将票据更广泛用作抵押品。

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