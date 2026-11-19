Денежно-кредитное управление Сингапура разместило токенизированные векселя на 100 млн сингапурских долларов, или примерно 77,5 млн долларов США. Расчеты по продаже провели с использованием оптовой цифровой валюты центрального банка, сообщает CoinDesk.

Спрос превысил объем предложения

На аукционе 6 ноября заявки подали пять банков, а их совокупный объем более чем вдвое превысил предложенную сумму. В торгах участвовали сингапурские DBS, OCBC и United Overseas Bank, а также сингапурские филиалы HSBC и Standard Chartered.

Речь идет о четырехнедельных векселях с датой погашения 4 декабря. Банки могут использовать их в качестве залога для займов между участниками одной сети. В прошлом году DBS, OCBC и United Overseas Bank уже применяли эту сеть для расчетов по овернайт-кредитам в цифровых сингапурских долларах.

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Расчеты через блокчейн

Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило векселя непосредственно в собственном блокчейне, без необходимости сверять токены с отдельным реестром прав собственности. Покупатели платили за ценные бумаги оптовой цифровой валютой центрального банка в сети, рассчитанной на одновременное проведение денежной и ценной-бумажной частей сделки.

Управляющий директор Денежно-кредитного управления Сингапура Чиа Дер Цзюнь заявил, что Singapore Dollar Test Network планируют преобразовать в расчетный сервис SG Digital Ledger. В 2027 году регулятор намерен пригласить больше финансовых учреждений к практическим испытаниям, расширить выпуск таких инструментов и проверить более широкое использование векселей в качестве залога.

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