Центральний банк Сінгапуру розмістив токенізовані векселі на 100 млн сінгапурських доларів, або приблизно 77,5 млн доларів США. Розрахунки за продажем провели з використанням оптової цифрової валюти центрального банку, повідомляє CoinDesk.

Попит перевищив обсяг пропозиції

На аукціоні 6 листопада заявки подали п’ять банків, а їхній сукупний обсяг більш ніж удвічі перевищив запропоновану суму. У торгах взяли участь сінгапурські DBS, OCBC та United Overseas Bank, а також сінгапурська філія HSBC і Standard Chartered.

Йдеться про чотиритижневі векселі з датою погашення 4 грудня. Вони можуть використовуватися банками як застава для позик між учасниками тієї самої мережі. Торік DBS, OCBC та United Overseas Bank уже застосовували цю мережу для розрахунків за овернайт-кредитами в цифрових сінгапурських доларах.

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Розрахунки через блокчейн

Монетарне управління Сінгапуру випустило векселі безпосередньо у власному блокчейні, без потреби звіряти токени з окремим реєстром прав власності. Покупці сплачували за цінні папери оптовою цифровою валютою центробанку в мережі, розрахованій на одночасне проведення грошової та ціннопаперової частин угоди.

Керуючий директор Монетарного управління Сінгапуру Чіа Дер Цзюнь заявив, що Singapore Dollar Test Network планують перетворити на розрахунковий сервіс SG Digital Ledger. У 2027 році регулятор має намір запросити більше фінансових установ до практичних випробувань, розширити випуск таких інструментів і перевірити ширше використання векселів як застави.

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